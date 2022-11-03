عناوين وأسرار الصحف الخميس 3-11-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 3-11-2022.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

– وقائع اتصالات على خط الضاحية – بكركي – الرابية – عين التينة: نصرالله لم يقنع باسيل بفرنجية والراعي مع التوافق وبري لحلّ خلال أسابيع

– 40 موقوفاً في ملف مغارة النافعة: التحقيق يطلب الاستماع إلى سلوم

– البحث المبكر عن رئيس الحكومة الجديد

– حميّة رفض “التراضي” رغم قانونيته: مزايدة السوق الحرّة ستُعاد بالدولار

– نتنياهو ملكاً… على عرش التطرّف

صحيفة البناء

– بري يسحب دعوته للحوار… وقزّي يبشر بنصاب الـ 65: بكركي لم تكن متحمّسة للدعوة

– قمّة الجزائر لأولوية فلسطين… وميقاتي: المنارة انطفأت والمرفأ تفجّر والمطار بلا وقود

– نتنياهو بـ 65 مقعدًا… ولن ينسحب من اتفاق الترسيم… وبن غفير يطلب الأمن الداخلي

صحيفة اللواء

– ميقاتي يستغيث.. والسعودية لسيادة الدولة ورئيس يُوحِّد البلد

– برّي يستبق “جلسة الرسالة” برسالة.. ورواتب القطاع العام مهدّدة بعد الكهرباء والأسعار

– لائحة الغدر والخيانة عند باسيل!

– الدستور يأبى الفراغ

صحيفة الديار

– الاسرائيليون صوتوا للحرب واللبنانيون يواجهون بالفراغ والمقاومة جاهزة لمغامرات نتنياهو

– فشل الاتصالات لوقف الحملات الاعلامية “وحلبة المصارعة” في المجلس اليوم

– ميقاتي ينتظر القبول الاميركي بالفيول الايراني وترشيح باسيل مرتبط برفع العقوبات

– المرشح الوفاقي الحقيقي هو الوزير السابق ناجي البستاني

– وجهتا نظر تتنافسان في ملف الودائع المصرفية

صحيفة الجمهورية

– طار الحوار.. والبلد أمام الجدار

– رئيسان “توافقيان” للجمهورية والحكومة

– رسالة عون للمجلس: لـ”أخذ العلم” ونقطة عالسطر

– سقف مدرسة ينهي حياة تلميذة في طرابلس

صحيفة النهار

– لا حوار نيابيًا ونداء “انهياري” امام العرب

– “إعلان الجزائر”: التضامن مع لبنان ومركزية فلسطين

– نتنياهو في طريقه استعادة السلطة بمساعدة حلفاء من اليمين المتطرف

– طهران تعتبر تقريرًا عن تهديدها للسعودية

أسرار الصحف:

الأخبار

في ثلاثة لقاءات على الأقل عقدتها السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا مع مرجعيات لبنانية معنية مباشرة بالاستحقاق الرئاسي، لم تعلّق على أي من الأسماء التي طُرحت أمامها، لكنها حرصت على سؤال محاوريها عن موقف حزب الله من كل من الأسماء المطروحة، وما إذا كانت هناك إشارات من الحزب بالقبول بأسماء معينة لمرشحين يمكن أن يحظوا بدعم الأطراف الأخرى.

تردّد أن جهات معنية بملف الموقوفين في قضية تفجير مرفأ بيروت فاتحت البطريرك الماروني بشارة الراعي بإمكان التدخل لدى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود للسماح بتعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار، للبتّ في ملف الموقوفين على ذمة التحقيق. وسمع الراعي شرحاً للواقع القانوني للموقوفين الذين لا موجب للإبقاء على احتجازهم، وعرضاً لواقعهم الصحي وواقع عائلاتهم. وطلبت هذه الجهات من البطريرك التوسّط مع عبود من دون أن يلزم نفسه بأي موقف من شأنه تعطيل عمل القاضي البيطار، وهو الشرط الدائم لبكركي.

أكد مسؤول فرنسي أمام زوار لبنانيين أن عدداً غير قليل من المرشحين لرئاسة الجمهورية يتواصلون مع السفارة الفرنسية في بيروت، وأن بعضهم يطلب ترتيب لقاءات له في باريس، حيث يتولى رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية برنار إيمييه، شخصياً الاجتماع بعدد من المرشحين الذين يعرف معظمهم نتيجة عمله سابقاً سفيراً لبلاده في بيروت. وجزم المسؤول أن فرنسا لم تتخذ موقفاً نهائياً بعد من أي من المرشحين، لكنها مهتمة بتحديد الشخصية الأكثر قبولاً في لبنان والخارج.

في خروج عن المألوف، حيث اعتاد نقباء المحامين التزام الحياد والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين لخلافتهم، ينشط نقيب المحامين ناضر كسبار في دعم لائحة تضم ثلاثة مرشحين، وباتت توصف في أوساط المحامين بأنها «لائحة النقيب»، وهي تضم ميسم يونس سكاف (زوجة النائب غسان سكاف) ومايا زغريني (قوات لبنانية) وسعد الدين الخطيب (كان مرشحاً على لائحة الاشتراكي في الشوف). ويتحدث محامون عن ضغوط يمارسها النقيب وصلت حد مساءلة محامين حول «لايكات» يضعونها على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه ملاحظات حول تسويقهم لمرشحين آخرين.

بعد توقف لأكثر من عامين، فعّلت السلطات السورية أجهزة السكانر على المعابر الحدودية مع لبنان، بالتوازي مع حديث بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية عن عودة بعض الجماعات التكفيرية إلى النشاط في لبنان. وتؤكد مصادر أمنية أن الوضع اليوم يشبه جداً ما كان عليه عامي 2010 و2011، قبل بدء الحرب السورية، في ظل فراغ سياسي واجتماعي يسمح للجماعات التكفيرية بالاستقطاب من دون إزعاج من أحد.

رغم دعواته الحثيثة إلى «استقلالية القضاء» و«دولة القانون»، انشغل النائب سامي الجميل بالتدخل شخصياً لدى الأجهزة الأمنية بعد استدعاء مناصريه ممن أطلقوا مفرقعات من «العيار الثقيل»، عند الثالثة فجر الثلاثاء الماضي، قرب بيوت مناصري التيار في بلدتي ساقية المسك وبكفيا، «احتفالاً» بانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

البناء

قال خبير دستوري إن التوصيف الصحيح للرئيس نجيب ميقاتي هو رئيس حكومة تصريف الأعمال لأن لقب الرئيس المكلف سقط مع سقوط وظيفة التكليف وهي تأليف حكومة سقطت بنهاية ولاية رئيس الجمهورية شريكه في التأليف لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس مكلف جديد لتأليف حكومة جديدة.

لفت الانتباه إصرار مراسلة إحدى القنوات التلفزيونية وهي تنقل مباشرة من الجزائر وقائع القمة العربية على تكرار الخطأ في اسم رئيس الجمهورية الجزائرية خلال عدة رسائل مباشرة من العاصمة الجزائرية دون أن يلفت نظرها أي من زملائها إلى أن عائلة الرئيس الجزائري هي تبون وليس بتون.

النهار

سجل عتب على احد المسؤولين السياسيين لانه نقل مضمون اجتماع و”كلام بالامانات” يعتبر صاحبه ان الافضل عدم البوح به مرحليا.

لوحظ غياب متجدد لمرشح نيابي في طرابلس بعدما استعاد حضوره مع الكلام عن امكان تأليف حكومة جديدة والبحث عن اسم من خارج المنظومة.

يشكو مواطنون من ضياع دفاتر السوق الخاصة بهم في مصلحة تسجيل السيارات والآليات وإدعاء موظفين أنها سلمت لأصحابها قبل مدة ربما طمعاً برشاوى تعيد “ما ضاع بين الملفات.”

الجمهورية

تعتزم بعض الشركات الدولية توسيع أعمالها في بيروت بعد أن عدلت عن استراتيجيتها بمغادرة البلاد.

عمّم احد الأحزاب على وسائل الإعلام الإبقاء على صفة مسؤؤل كبير كما هي رغم مغادرته المركز الذي كان فيه.

جهة سياسية تراهن على تغيير في موقف دولة مؤثرة من رئيسها.

يقول عارفون أن جرس إنذار بعثت به دوائر المالية، ملخصة أن لا رواتب منتظمة أو زيادات ما لم يدخل العمل بالدولار الجمركي حيّز التنفيذ.

المصدر: الصحف اللبنانية