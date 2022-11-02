عملية اقتحام المودعين للمصارف تحط في الحازمية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2022 - 22:36

عملية اقتحام المودعين للمصارف تحط في الحازمية

منذ 2 ساعة 2 November، 2022
اعتماد
تقارير مصورة - لبنان

مسلسل اقتحام المصارف تابع.. والقضاء اللبناني يتحرك في وجه المودعين.

 

المصدر: قناة المنار

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