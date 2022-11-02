الجيش اللبناني: توقيف أشخاص لانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وتخطيطهم لارتكاب اعتداءات في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2022 - 20:12

الجيش اللبناني: توقيف أشخاص لانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وتخطيطهم لارتكاب اعتداءات في لبنان

منذ 1 ساعة 2 November، 2022
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