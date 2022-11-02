ميقاتي: نعول على مساعدة جميع الاخوة العرب ونحن إذ نستذكر اتفاق الطائف فلتأكيد التزامنا التام به وعدم تساهلنا مع اي محاولة للمس بجوهره – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2022 - 17:44

ميقاتي: نعول على مساعدة جميع الاخوة العرب ونحن إذ نستذكر اتفاق الطائف فلتأكيد التزامنا التام به وعدم تساهلنا مع اي محاولة للمس بجوهره

منذ 2 ساعة 2 November، 2022
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