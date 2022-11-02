روسيا: سنقدم للسفيرة البريطانية أدلة تثبت تورط بلادها في الهجوم في ستيفاستوبول

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ممثلي الوزارة سيقومون باستدعاء سفيرة بريطانيا في موسكو ديبورا برونرت، قريبا على خلفية الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول.

وأضافت زاخاروفا خلال إفادة صحفية الأربعاء، أن استدعاء السفيرة يأتي على خلفية مشاركة وتورط لندن في الهجمات الأوكرانية على سيفاستوبول، منوهة إلى أن تحقيق السلطات كشف عن تورط متخصصين بريطانيين بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.

وفي وقت سابق ، قالت وزارة الدفاع الروسية إن ممثلين عن البحرية البريطانية شاركوا في تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في أيلول/سبتمبر لتقويض خط أنابيب الغاز السيل الشمالي 1 والسيل الشمالي 2.

كما ذكرت وزارة الدفاع أن خبراء بريطانيين ساعدوا إرهابيين من القوات المسلحة الأوكرانية في الهجوم على سفن في سيفاستوبول باستخدام الطائرات بدون طيار.

المصدر: روسيا اليوم