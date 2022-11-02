السيد رئیسي: عازمون على مواصلة طريق خدمة الشعب ولن توقفنا أعمال الشغب

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي عزم حكومته “مواصلة طريق اسداء الخدمة للشعب الايراني والمضي نحو التقدم بكل قوة”، مشيرا الى أن “أعمال الشغب والتحريضات من قبل الاعداء لن تثنيها عن الاستمرار في هذا الطريق أبدا”.

ولفت الرئيس الايراني الذي كان يتحدث في الاجتماع الذي عقدته الحكومة الاربعاء، إلى أن “المحاولات التي يقوم بها الأعداء لعرقلة مسير التطور والتقدم للحكومة ستواجه الفشل”، وذلك في إشارة إلى “الحرب الشعواء التي يشنها الاعداء ضد الشعب الايراني”.

وتابع قائلاً إن “أحد الاعمال الرئيسية التي يقوم بها التيار الجاهلي والارهاب الثقافي هو عدم قول الحقيقة أو عدم قولها بالكامل، ولهذا السبب نرى اليوم ان هذا التيار يخشى التفوه حتى بإسم الطفل الذي فقد عائلته في حادثة شيراز الإرهابية كما يخافون من ذكر اسم الشهيد سليماني”.

وأشار الى منح البرلمان الايراني الثقة لوزير الصناعة والمناجم والتجارة فاطمي أمين، معربا عن بالغ شكره لنواب الشعب في البرلمان، ومعتبرا التعاون بين السلطات الثلاث “من شأنه أن يمهد الارضية لرفع مستوى كفاءة الحكومة في أداء مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين والعمل في تسوية المشاكل التي يواجهها الشعب الايراني”.

المصدر: فارس