الامام السيد علي الخامنئي: أميركا غير محصنة وضعيفة تماماً وساستها المخادعون يدافعون بكل وقاحة عن الشعب الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 2 2022 - 11:52

الامام السيد علي الخامنئي: أميركا غير محصنة وضعيفة تماماً وساستها المخادعون يدافعون بكل وقاحة عن الشعب الايراني

منذ 6 mins 2 November، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة