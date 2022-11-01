وسائل إعلام العدو: تحالف أحزاب اليمين بزعامة نتنياهو يحصد 62 مقعداً في الكنيست ويقترب من تشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 1 2022 - 22:44

وسائل إعلام العدو: تحالف أحزاب اليمين بزعامة نتنياهو يحصد 62 مقعداً في الكنيست ويقترب من تشكيل الحكومة

منذ 38 mins 1 November، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة