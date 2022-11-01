محافظ بعلبك الهرمل ترأس اجتماعا لتنظيم عمل الجمعيات في عرسال

ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مركز المحافظة في بعلبك الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية وهيئات المجتمع المدني الفاعلة في بلدة عرسال، بحضور النائب ملحم الحجيري، والعقيد ملحم حدشيتي ممثلا مخابرات الجيش.

وأشار المحافظ خضر إلى أن “اجتماع اليوم في محافظة بعلبك الهرمل، كان مخصصا لبلدة عرسال، وضم جميع المنظمات والجمعيات العاملة في عرسال، لتنظيم هذه الجهات، إضافة إلى التأكيد على توصيات معالي وزير الداخليه والبلديات في آخر اجتماع للمحافظين”.

وتابع خضر “تم إبلاغ جميع المنظمات والجمعيات بضرورة أخذ إذن مسبق من المحافظة قبل الدخول إلى أي مخيم، إضافة إلى الإذن الذي كانوا يحصلون عليه على المستوى الأمني من الأمن العام ومخابرات الجيش، وهذا الموضوع هو لتأمين حسن سير العمل في هذه المخيمات، فنحن كجهة رسمية من واجبنا أن نعرف ما يجري داخل كل المخيمات التي تضم نازحين سوريين”، ولفت الى ان “هذا الإجراء من شأنه أن يحسن ويصوب عمل الجمعيات، ومن باب الحرص على أن لا يكون هناك أي عمل او إجراء خارج القانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام