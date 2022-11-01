تمديد نظام حظر الطيران في جنوب ووسط روسيا حتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري

مددت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية نظام حظر الطيران على الرحلات الجوية إلى 11 مطاراً وسط وجنوب روسيا حتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ويعني ذلك أنه ليس من الممكن التوجه جواً إلى مدن أنابا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلينجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على نهر الدون، وسيمفروبول، ويليستا.

وذكرت الوكالة أن سائر المطارات الروسية الأخرى لا تزال تعمل بنظام عادي.

وتم إدخال نظام حظر الطيران في عدد من مناطق وسط وجنوب روسيا في 24 شباط/فبراير الماضي، أي بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ومنذ ذلك الوقت تم تمديد الحظر عدة مرات.

المصدر: روسيا اليوم