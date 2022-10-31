بوتين لباشينيان: يجب أن نضع حدا للصراع في قره باغ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، عن أمله في إحراز تقدم في تسوية النزاع في قره باغ وإنهاء الصراع الدائر حوله منذ سنوات.

وقال بوتين خلال لقائه باشينيان في سوتشي اليوم الاثنين قبيل اجتماع ثلاثي ينضم إليه لاحقا رئيس أذربيجان إلهام علييف: “يجب أن نتحدث اليوم عن كل هذه القضايا (تسوية قضية قره باغ- معاهدة سلام)، وآمل حقا أن نتقدم في ذلك.. آمل حقا أن نتمكن اليوم من اتخاذ خطوات للأمام نحو تسوية”، منوها بأن الصراع في قره باغ مستمر منذ سنوات عديدة، ويجب إنهاؤه.

وتابع الرئيس الروسي قائلا “هذا الصراع مستمر منذ عقود، لذلك ما زلنا بحاجة إلى إنهائه ويجب إنهاؤه..”.

ويأمل بوتين أن تؤدي القمة الثلاثية التي تجمعه مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان إلى إيجاد خطوات نحو التسوية، إذ قال: “أعلم أن لديك (باشينيان) الإرادة السياسية لهذا، ونحن ندعمها بكل طريقة ممكنة. يجب أن نعمل معك الآن، ثم في شكل ثلاثي، للعثور على النقاط الرئيسية التي ستسمح لنا بالمضي قدما”.

من جهته قال باشينيان إن المقاربات التي يطرحها الجانب الروسي بشأن قره باغ وإقامة علاقات بين أرمينيا وأذربيجان، مقبولة ليريفان.

ولفت باشينيان إلى أن انسحاب القوات الأذربيجانية من منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ أمر مهم لأرمينيا، وأن بدء العمل على ترسيم الحدود يجب أن يسبقه تعزيز الأمن على الحدود، وأن الاتصالات على أراضي أرمينيا يجب أن تكون تحت السيطرة الكاملة ليريفان.

ومن المقررأن يعقد قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان اجتماعا ثلاثيا في مدينة سوتشي اليوم الاثنين، حيث سيناقشون تسوية مشكلة قره باغ، والتوصل إلى اعتماد وثيقة ستشكل أساس معاهدة سلام مستقبلية بين باكو ويريفان.

المصدر: وكالة نوفوستي + وكالة تاس