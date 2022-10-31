27 يوما وابتسامة:رواية عن حياة الشهيد المدافع عن المقدسات “بابك نوري” وهو اصدار جديد ينضم الى سلسلة “سادة القافلة” ضمن روايات ادب الجبهة والدفاع المقدس وهو تقدمة الى قرائنا الاعزاء وخاصة الشباب.

وشكر مركز المعارف للترجمة الكاتبة فاطمة رهبر واسرة الشهيد المدافع عن المقدسات بابك نوري وناشر النسخة الفارسية دار خط مقدم التي قدمت نص الترجمة العربية بنسختها الاولى. كما شكر المركز كل من ساهم في اعداد النسخة العربية حوراء سجادي في تدقيق الترجمة ، محمد عقيل في التدقيق اللغوي، بتول زين الدين في التحرير والمراجعة النهائية ولا ننسى فريق الاعداد في مركز المعارف للترجمة ودار المعارف الاسلامية ناشر النسخة العربي.

وورد في مقدمة الترجمة” لدي رسالة لمن هم في ايران يقول بعضهم اشياء عنا لا صحة لهاأعزائي نحن هنا كي لا يتمكن الدواعش التكفيريون من الدخول الى ارضنا نحن هنا للدفاع عن شرفنا نحن هنا للدفاع عمن معتقداتنا نحن المدافعون عن الحرم نحن المدافعون عن شرف بلادنا.

بهذه العقيدة الراسخة ينطلق بابك نوري ذو الاعوام ال 24الذي ينتمي الى الجيل الثالث للثورة ، يخلف كل متاع الدنيا ويتوجه للدفاع عن المقدسات.

تلحظ في اخلاقه وسلوكياته وتصرفاته كل اداب الشهداء لذا لم يحتج اكثر من 27 يوما ليحلق الى حيث يليق به ان يكون ويرتقي شهيدا مخلفا ابتسامة حفرها في ذاكرة كل من عرفهاو رأى صوره.

المصدر: موقع المنار