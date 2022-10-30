مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يلقي قنبلتين مضيئتين في أجواء موقع “الرادار” العسكري جنوب بلدة شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2022 - 21:34
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رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون يغادر قصر بعبدا عشية انتهاء ولايته: اليوم بداية مرحلة أخرى من النضال القوي
العماد عون في خطاب قبل مغادرته القصر: لبنان مسروق من قبل القطاع المصرفي وهذا يحتاج إلى جهد لاقتلاع الفساد من جذوره
آلاف المواطنين يحتشدون على طريق بعبدا لتحية العماد ميشال عون خلال انتقاله من القصر الجمهوري في بعبدا إلى منطقة الرابية
رئيس الحكومة المكلف يرفض مرسوم الإستقالة الذي وقعه عون: الحكومة مستقيلة أصلاً بمقتضى الدستور وستمارس مهامها
الرئيس عون يدعو رئيس مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراء المناسب في ظل امتناع الرئيس ميقاتي عن تشكيل الحكومة
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يعلن تأييد دعوة الرئيس نبيه بري للحوار من أجل تقريب وجهات النظر
إصابة 5 جنود ومستوطنين صهاينة اثر عملية دهس مزدوجة نفذها شاب فلسطيني في منطقة الأغوار المحتلة
إعلام العدو يقول إن المنفذ دهس مستوطنين قرب مفرق النبي موسى (ع) ثم دهس آخرين عند تقاطع "ألموج" في الأغوار
استشهاد منفذ العملية المزدوجة بعد إطلاق قوات الإحتلال النار عليه وإبقائه على الأرض جريحاً دون تقديم المساعدة الطبية له
مصادر فلسطينية: أجهزة أمن السلطة في رام الله تختطف 3 طلاب من جامعة بيرزيت في شارع الإرسال بالمدينة
نقابة الأطباء تعلن الإضراب الشامل الإثنين في كل القطاعات باستثناء المناوبين في الطوارئ احتجاجاً على قرار الرئيس عباس
عائلة الشهيد الجعبري منفذ عملية الخليل البطولية في الخليل ليل السبت: نفتخر بابننا والعملية رد طبيعي على جرائم الإحتلال
الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته العسكرية المحتلة في منطقة الخليل بجنود إضافيين بعد عملية "كريات أربع" ليل السبت
رئيس الحكومة العراقية يزور مقر هيئة النزاهة: عازمون على تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية
محمد شياع السوداني يدين الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز مؤكداً تضامن العراق حكومة وشعباً مع ضحايا هذه الجريمة
قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي: واجبنا الأساسي التحلي باليقظة لاستئصال جذور التهديد وضمان الأمن في مضيق هرمز
الرئيس الإيراني: العدو بذل قصاری جهده لوقف الأنشطة العلمية والصناعية والإنتاجية والخدمية بعد فشله في حياكة المؤامرات
موسكو تبلغ الأمم المتحدة وتركيا تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب بسبب الهجمات على سفن روسية في سيفاستوبول على البحر الأسود
نائب وزير الخارجية الروسي: الحديث عن احتمال عودة روسيا لمبادرة الحبوب يتطلب معرفة ملابسات هجوم سيفاستوبول
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يبحث مع غوتيريش تنسيق الإجراءات وضمان تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا
الدفاع الروسية: احدى الطائرات المستخدمة في الهجوم على سفننا في سيفاستوبول انطلقت من المنطقة الآمنة في البحر الأسود
وزير الخارجية الروسي يعلن استعداد موسكو للتفاوض مع الغرب بشأن الحد من التوترات على خلفية الأزمة الأوكرانية
إصابة عشرات المتظاهرين البيئيين الفرنسيين برصاص الشرطة إثر مواجهات اندلعت في منطقة "سانت سولين" الريفية غرب البلاد
الجيش الصومالي يسيطر على مساحات جديدة في المنطقة الوسطى بعد مواجهات مع حركة الشباب أدت إلى مقتل 100 عنصر
السفارة الأمريكية في الصومال تدين التفجيرات التي استهدفت مبنى وزارة التعليم في مقديشو السبت وراح ضحيتها نحو 100 قتيل
مقتل 11 شخصاً بينهم رجلا شرطة إثر حادث تدافع خلال حفل فني أُقيم على ملعب الشهداء في عاصمة الكونغو الديمقراطية
رئيس كوريا الجنوبية يعلن أحد أحياء العاصمة الذي شهد حادث التدافع "منطقة كوارث" والذي أدى الى مقتل 153 شخصاً
مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يلقي قنبلتين مضيئتين في أجواء موقع “الرادار” العسكري جنوب بلدة شبعا
منذ 1 ساعة
30 October، 2022
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