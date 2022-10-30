مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يلقي قنبلتين مضيئتين في أجواء موقع “الرادار” العسكري جنوب بلدة شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2022 - 21:34

مراسل المنار: العدو الاسرائيلي يلقي قنبلتين مضيئتين في أجواء موقع “الرادار” العسكري جنوب بلدة شبعا

منذ 1 ساعة 30 October، 2022
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