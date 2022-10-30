مراسل المنار: معلومات أولية عن إصابة جنديين في عملية الدهس التي نفذت قرب أريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2022 - 17:34
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رئيس الجمهورية ميشال عون غادر قصر بعبدا وسط احتفال شعبي منتقلاً الى دارته في الرابية قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية
الرئيس عون خلال خطاب مغادرة قصر بعبدا يعلن توقيعه مرسوم استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
الرئيس عون: اليوم نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى من النضال القوي
الرئيس عون: لبنان مسروق من قبل القطاع المصرفي وهذا يحتاج إلى جهد لاقتلاع الفساد من جذوره
الرئيس عون: الجرائم المالية ارتكبها حاكم المصرف المركزي وأجري تحقيق قضائي وجنائي لكنه لم يصل إلى المحكمة
الرئيس عون: اتفاق ترسيم الحدود البحرية يسمح للبنان باستخراج ثروته الوطنية من النفط والغاز التي ستنقذ لبنان
الرئيس عون: رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يريد تعيين قضاة للنظر في ملف الأبرياء الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت
الرئيس نجيب ميقاتي: المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلاً بمقتضى الدستور يفتقر إلى أي قيمة دستورية
الرئيس ميقاتي لمجلس النواب: حكومة تصريف الأعمال ستتابع القيام بواجباتها الدستورية ما لم يكن لمجلسكم الموقر رأي مخالف
الرئيس ميقاتي: الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور
الرئيس ميقاتي: تصريف الأعمال يمسي من واجبات الحكومة المستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص
الرئيس نبيه بري يتسلم من الرئيس ميقاتي رسالة يبلغها فيها متابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة
الرئيس بري يتسلم رسالة الرئيس ميشال عون حول الوضع الحكومي
بوصعب: أنا ضد كل السجالات الحاصلة الآن بين الأفرقاء وبديل تشكيل الحكومة اليوم هو الفراغ
النائب سليم عون: الرئيس ميشال عون كان مكبلاً بموقع الرئاسة واليوم عاد حراً
السيد صفي الدين: لبنان بلا مقاومة مستباح للسياسات الأمريكية وللعدوان الاسرائيلي
إعلام العدو: إصابة أربعة مستوطنين في عملية دهس قرب أريحا ومقتل المنفذ
الكرملين: وجود إرادة لدى واشنطن للاستماع إلى مخاوف موسكو قد يشكل أرضية حوار بين بوتين وبايدن
البحرية الروسية أعلنت عن اختبار غواصة نووية استراتيجية جديدة
الإدارة الإقليمية في خيرسون: القوات الأوكرانية قد تحاول بدء هجوم واسع النطاق على مقاطعة خيرسون
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نحث روسيا على التراجع عن قرارها تعليق العمل باتفاق تصدير الحبوب
الرّئيس العراقي عبد اللطيف رشيد: نتابع باهتمام النّتائج المؤلمة لحادث انفجار الصّهريج في حي البنوك في بغداد
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مراسل المنار: معلومات أولية عن إصابة جنديين في عملية الدهس التي نفذت قرب أريحا
منذ 3 ساعة
30 October، 2022
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