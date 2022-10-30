مع الحدث | مواكبة اجراءات بروتوكول مغادرة الرئيس عون والفعاليات الشعبية المصاحبة

واكب برنامح مع الحدث على قناة المنار إجراءات بروتوكول مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والفعاليات الشعبية المصاحبة.

واستضاف الباحث والمحلل السياسي حسن شقير الذي تحدث عن إثبات التقارير الدولية نزاهة ونظافة كف الرئيس عون.

الباحث شقير تناول في حديثه شجاعة الرئيس عون في مواجهة التخريب في 17 تشرين، وشجاعته في مقابل امريكا، ومقابل منظومة الفساد.

وحول ما إذا كانت صلاحيات الرئيس عون تخوله اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

استاذ الفلسفة السياسية في الجامعة اللبنانية جورج حرب تحدث عن توريث الجنرال السلطة لجبران باسيل.

كما تطرق حرب الى الدستور والفراغ الرئاسي.

الباحث والمحلل السياسي غسان نصار عدد بعضاً من انجازات الرئيس عون، وتحدث عن التدقيق الجنائي وعمل الرئيس عون وتحمله المظلومية ضمن صلاحيات ضعيفة، وهذا ما ينبغي مراجعته مستقبلا كي يكون لرئيس الجمهورية صلاحيات واضحة اكبر تجنبا للاجتهادات الدستورية المختلفة ما يوفر الكثير من التوترات الطائفية.

كما أطلق نصار مواقف مهمة عن مستقبل التيار الوطني الحر وحضوره ومواصفات الرئيس المقبل، الذي اكد أنه سيكون رئيسا مقاوما.

المصدر: موقع المنار