السيد نصر الله: بالنسبة لاسرائيل كان موقف المقاومة مفاجئا وكانت هناك قناعة لديهم ان حزب الله مردوع بعد 2006 وكانوا يبنون ان الوضع الاقتصادي والانقسامات ستمنع المقاومة من الذهاب الى خيار قوة ولم يصدّق العدو ولكن صدق عندما أُطلقت المسيرات وعندما شاهد التحضير الميداني – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: بالنسبة لاسرائيل كان موقف المقاومة مفاجئا وكانت هناك قناعة لديهم ان حزب الله مردوع بعد 2006 وكانوا يبنون ان الوضع الاقتصادي والانقسامات ستمنع المقاومة من الذهاب الى خيار قوة ولم يصدّق العدو ولكن صدق عندما أُطلقت المسيرات وعندما شاهد التحضير الميداني