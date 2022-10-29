السيد نصر الله: التهديد بالحرب كان عاملا حاسما ومن الأسباب لوصولنا للانجاز صمود البيئة الحاضنة و من جملة الظروف التي ساعدت على هذا الانجاز داخليا صلابة الموقف الرسمي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2022 - 23:00

السيد نصر الله: التهديد بالحرب كان عاملا حاسما ومن الأسباب لوصولنا للانجاز صمود البيئة الحاضنة و من جملة الظروف التي ساعدت على هذا الانجاز داخليا صلابة الموقف الرسمي

منذ 51 mins 29 October، 2022
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