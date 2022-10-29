السيد نصر الله: بدأ الحديث قبل سنوات بعد ال2000 انه يوجد كميات كبيرة جدا من النفط والغاز امام الشواطئ اللبنانية وخصوصا مقابل شواطئ جنوب لبنان واتت دراسات ودول لتؤكدها واصبحت حاجة ملحة للبنان ان يرسم حدوده وبدات المتابعة على المستوى الرسمي اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: بدأ الحديث قبل سنوات بعد ال2000 انه يوجد كميات كبيرة جدا من النفط والغاز امام الشواطئ اللبنانية وخصوصا مقابل شواطئ جنوب لبنان واتت دراسات ودول لتؤكدها واصبحت حاجة ملحة للبنان ان يرسم حدوده وبدات المتابعة على المستوى الرسمي اللبناني