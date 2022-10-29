الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب متوسطة اجمالاً، مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الساحل وعلى الجبال.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى صباح يوم الاثنين حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة قبرص ويتجه نحو جنوب شرق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً مما يؤدي إلى طقس متقلب. (معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الأول بين ٢١ و ٢٩ درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال ودون تعديل في الداخل ورياح ناشطة. الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب متوسطة اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الساحل وعلى الجبال. الإثنين: غائم جزئياً بالاجمال مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد ورياح ناشطة واحتمال حدوث وبرق ورعد كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئياً بالاجمال مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد ورياح ناشطة واحتمال حدوث وبرق ورعد كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 24 درجة، في الداخل من 17 إلى 27 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/ساعة.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٠ و٦٥%.

– حال البحر: منخفض الموج . حرارة سطح الماء: ٢٥°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام