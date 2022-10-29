الطقس في لبنان غدا الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدا الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب متوسطة اجمالاً، مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الساحل وعلى الجبال، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى صباح يوم الاثنين حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة قبرص ويتجه نحو جنوب شرق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً مما يؤدي إلى طقس متقلب.

– الطقس المتوقع في لبنان

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال ودون تعديل في الداخل ورياح ناشطة.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب متوسطة اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الساحل وعلى الجبال.

الاثنين: غائم جزئياً بالاجمال مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد ورياح ناشطة واحتمال حدوث وبرق ورعد كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئياً بالاجمال مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد ورياح ناشطة واحتمال حدوث وبرق ورعد كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 24 درجة، في الداخل من 17 إلى 27 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/ساعة.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 25°م.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام