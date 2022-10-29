الرئيس عون للمنار: يمكن للمرء أن يغيّر رأيه في موضوع معيّن ولكن ما لا يمكن تغييره هو المبادئ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2022 - 01:36

الرئيس عون للمنار: يمكن للمرء أن يغيّر رأيه في موضوع معيّن ولكن ما لا يمكن تغييره هو المبادئ

منذ 4 ساعة 28 October، 2022
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