الرئيس عون للمنار: العلاقة مع السيد نصرالله مليئة بالمصارحة ولا غشّ فيها، والتضامن بيننا دائماً قائم في الظروف الصعبة بما فيه مصلحة الوطن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2022 - 01:36

الرئيس عون للمنار: العلاقة مع السيد نصرالله مليئة بالمصارحة ولا غشّ فيها، والتضامن بيننا دائماً قائم في الظروف الصعبة بما فيه مصلحة الوطن

منذ 4 ساعة 28 October، 2022
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