الرئيس عون للمنار: استخراج النفط والغاز هو الامل الوحيد للبنانيين للخروج من معاناتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 21:54

الرئيس عون للمنار: استخراج النفط والغاز هو الامل الوحيد للبنانيين للخروج من معاناتهم

منذ 35 mins 28 October، 2022
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