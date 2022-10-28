باسيل: فكرة وضع اليد على البلد من خلال حكومة تصريف الاعمال هي فكرة كارثية تجلب الفوضى الدستورية وكل انواع الفوضى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 17:32

باسيل: فكرة وضع اليد على البلد من خلال حكومة تصريف الاعمال هي فكرة كارثية تجلب الفوضى الدستورية وكل انواع الفوضى

منذ 5 mins 28 October، 2022
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