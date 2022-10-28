باسيل: بعد أيام سندخل بالفراغ الرئاسي وسنسعى في الايام الباقية لتأمين اي نوع من التفاهم حول الرئاسة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 17:36

باسيل: بعد أيام سندخل بالفراغ الرئاسي وسنسعى في الايام الباقية لتأمين اي نوع من التفاهم حول الرئاسة

منذ 10 mins 28 October، 2022
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