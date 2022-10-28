باسيل: بعد أيام سندخل بالفراغ الرئاسي وسنسعى في الايام الباقية لتأمين اي نوع من التفاهم حول الرئاسة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 17:36
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الرئيس ميشال عون في دردشة مع الإعلاميين: ليس ثمة نص دستوري يمنع استقالة الحكومة وهذا عرف ويمكن خرقه
الرئيس عون: الرئيس ميقاتي يتعاطى مع التيار الوطني الحر بمعايير مختلفة عن تلك التي يتعاطى بها مع الجهات السياسية الأخرى
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يعلن اتمام مناقشة النقاط الخلافية التي كانت عالقة بين لبنان وقبرص حول ترسيم الحدود
اعلام العدو: التوقيع على الترسيم لا يحمل أي اشارة تطبيع بين لبنان و"اسرائيل"
اعلام العدو: اتفاق الترسيم مع لبنان هو اتفاق سريع تم تحت المسدس والتهديد وهو غير مناسب من ناحيتنا
وزير الاشغال علي حمية: تزويد المرافق العامة بالكهرباء كالمطار ومرفأي بيروت وطرابلس سيرفد خزينة الدولة بالفريش دولار
السفارة الروسية في لبنان: نأمل أن يستفيد لبنان من اتفاق الترسيم وأن يعود إلى مسار التنمية والازدهار في أقرب وقت ممكن
مسيرات حاشدة في مختلف المحافظات الايرانية تنديدا بالعملية الارهابية الأخيرة في مدينة شيراز
الحرس الثوري الإيراني يحبط عملية إرهابية في شارع معالي آباد بمدينة شيراز
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في الاعتداء الصهيوني على سيارة قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس إلى شهيدين وجريح
حركة الجهاد الاسلامي تنعى الشهيدين عماد أبو رشيد ورمزي زبارة اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة بنابلس
حركة الجهاد الإسلامي: استمرار هذه الجرائم البشعة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا سيصعد من مواجهة الاحتلال
الرئيس الفرنسي يجري محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ويؤكد عزم بلاده تطوير العلاقات مع لندن في مجالات الدفاع والطاقة
وزارة الدفاع الروسية: صد هجمات اوكرانية على مواقعنا في خيرسون والقضاء على أكثر من 150 جندياً
تظاهرات حاشدة في عدد من المدن الفرنسية احتجاجاً على التضخم وغلاء المعيشة
وزارة الحرب الأميركية في إستراتيجيتها الشاملة: الصين تمثل التحدي الأساسي للولايات المتحدة
وزارة الحرب الأميركية: بكين هي المنافس الوحيد الذي يمتلك النية والقوة لإعادة تشكيل النظام الدولي
رئيس الوزراء الأرميني: وافقنا على إقامة علاقات مع أذربيجان على أساس المبادئ التي اقترحتها روسيا
مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية: نراقب استفزازات كوريا الشمالية بما فيها احتمال اجراء تجربة نووية
مقابلة خاصة لقناة المنار مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة التاسعة من مساء اليوم
باسيل: بعد أيام سندخل بالفراغ الرئاسي وسنسعى في الايام الباقية لتأمين اي نوع من التفاهم حول الرئاسة
منذ 10 mins
28 October، 2022
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