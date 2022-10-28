باسيل: هناك امر مخطط للبنان وإرادة للوصول اليه وهو ان لا يتم تشكيل حكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 17:36
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رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد لقائه البطريرك الراعي: الأولوية المطلقة لعدم حصول فراغ
باسيل: سنسعى في الايام المقبلة لتأمين أي نوع من التفاهم حول الرئاسة والكارثة أن ندخل في الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية
باسيل: لا يمكن أن نقبل بحكومة فاقدة للشرعية البرلمانية والشعبية وهناك مخطط للبنان وارادة الوصول اليه عبر عدم تشكيل حكومة
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يعلن اتمام مناقشة النقاط الخلافية التي كانت عالقة بين لبنان وقبرص حول ترسيم الحدود
اعلام العدو: التوقيع على الترسيم لا يحمل أي اشارة تطبيع بين لبنان و"اسرائيل"
وزير الاشغال علي حمية: تزويد المرافق العامة بالكهرباء كالمطار ومرفأي بيروت وطرابلس سيرفد خزينة الدولة بالفريش دولار
مسيرات حاشدة في مختلف المحافظات الايرانية تنديدا بالعملية الارهابية الأخيرة في مدينة شيراز
الحرس الثوري الإيراني يحبط عملية إرهابية في شارع معالي آباد بمدينة شيراز
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم
الرئيس الفرنسي يجري محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ويؤكد عزم بلاده تطوير العلاقات مع لندن في مجالات الدفاع والطاقة
تظاهرات حاشدة في عدد من المدن الفرنسية احتجاجاً على التضخم وغلاء المعيشة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: يمكن التوصل الى اتفاق بين ارمينيا وأذربيجان
وزارة الدفاع الروسية: صد هجمات اوكرانية على مواقعنا في خيرسون والقضاء على أكثر من 150 جندياً
كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم السبت الساعة 8:30 مساءً يتناول فيها تفاصيل ملف ترسيم الحدود البحرية
باسيل: هناك امر مخطط للبنان وإرادة للوصول اليه وهو ان لا يتم تشكيل حكومة
منذ 12 mins
28 October، 2022
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