المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا بعد تسلمها الإحداثيات البحرية: إنه إنجاز تاريخي وسنقوم بإيداع وثائق الترسيم لدى الأمم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 17:48

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا بعد تسلمها الإحداثيات البحرية: إنه إنجاز تاريخي وسنقوم بإيداع وثائق الترسيم لدى الأمم المتحدة

منذ 8 mins 27 October، 2022
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