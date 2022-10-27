السيد نصر الله: ما تقوم به جهاد البناء في موضوع “ارضي” هو تشجيع على الانتاج ونتطلع الى بلد ينتج ويزرع ويصنع وهناك اختلاف حول هذه السياسات من سنوات طويلة في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 17:48
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الإمام السيد علي الخامنئي: الجريمة النكراء في مزار شاه جراغ في شيراز التي أوقعت عشرات الشهداء والجرحى آلمت الجميع
الإمام الخامنئي: مرتكبو الجريمة سيعاقبون لكن تدنيس الحرمات لا يعوّض إلاّ بالبحث عن سبب هذه الأحداث والتصدي لها بحزم
الإمام الخامنئي: علينا جميعاً أن نكون يداً واحدة أمام الأعداء والخونة وكل من يريد الاستخفاف بحياة الناس وأمنهم ومقدساتهم
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تحدث في افتتاح معرض سوق أرضي الذي تنظمه مؤسسة جهاد البناء الإنمائية
السيد نصرالله: ما جرى في ملف ترسيم الحدود البحرية هو انتصار كبير جدا للبنان كدولة وشعب ومقاومة وله نتائج ودلالات مهمة
السيد نصرالله: أعلن انتهاء كل التدابير والاستنفارات الاستثنائية التي أعلنتها المقاومة بعدما استكمل ملف الترسيم
السيد نصرالله: ملف الترسيم ليس معاهدة دولية ولا ينطوي على تطبيع مع إسرائيل التي أقرت بعدم حصولها على أي ضمانات أمنية
السيد نصرالله: اليوم أنجز لبنان مرحلة مهمة في تاريخه ستضعه أمام مرحلة جديدة وأي كلام عن تطبيع هو تجنٍ لا أساس له
السيد نصرالله: حزب الله بكل مؤسساته وكوادره يضع نفسه بتصرف وزارة الصحة اللبنانية في مواجهة وباء الكوليرا
السيد نصرالله: معرض أرضي هو محاولة مساعدة من قبل مؤسسة جهاد البناء للعائلات المنتجة للمنتوجات الزراعية والحرفية
السيد نصرالله: كل التحايا للمقاومين والشهداء في الضفة وإلى عرين الأسود وكتيبة جنين الذين يهزون كيان العدو على مدى أسابيع
السيد نصرالله: مقاومة الضفة الغربية تدعو إلى الأمل بتغيير المعادلات بالنسبة للشعب الفلسطيني
السيد نصرالله: نتقدم بأحر التعازي من الإمام الخامنئي والمسؤولين والشعب الإيرانيين بضحايا جريمة شيراز الإرهابية
السيد نصرالله: جريمة شيراز يجب أن تكون سببا لمزيد من الوعي والبصيرة لدى شعوب منطقتنا ولا سيما إيران
السيد نصرالله: داعش أدت وظيفتها في سوريا والعراق واليوم لديها وظيفة أميركية تؤديها من خلال موقعها في أفغانستان
السيد نصرالله: الولايات المتحدة وفرت انتقالا آمنا لتنظيم داعش ومن يدير الشغب في إيران هو نفسه من أرسل القتلة إلى شيراز
السيد نصرالله: نتطلع إلى بلد منتج ويجب عدم ربط اقتصادنا بالخدمات والغاز والنفط وعلى الدولة مساعدة الزراعيين والصناعيين
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية
الرئيس عون: لا مفاعيل لترسيم الحدود البحرية تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول
الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين: إنه يوم تاريخي في ظل هذه الظروف أن نتوصل الى اتفاق يعيد الأمل ويوفر الفرص الاقتصادية
هوكشتاين: الاتفاق سيسمح ببدء الأعمال من قبل شركة توتال للتطوير والاكتشاف ولا شيء سيأخذ عائدات النفط والغاز من اللبنانيين
رئيس الجمهورية ترأس اجتماعا للوفد الذي سيتوجه الى الناقورة لتسليم الرسالة اللبنانية
الوفد اللبناني الى الناقورة يضم مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومفوض الحكومة لدى اليونيفيل العميد الركن منير شحادة
الوفد اللبناني يضم أيضا عضو مجلس هيئة إدارة النفط وسام شباط ورئيس مجلس الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية أحمد عرفة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: اتفاق الترسيم تحول تاريخي لصالح لبنان وكسر استراتيجي لهيمنة الاحتلال
حكومة العدو تصادق على اتفاقية الترسيم البحرية مع لبنان ورئيس الوزراء يوقع على الاتفاقية بحضور الطاقم المفاوض في القضية
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: ضمان الأمن والحفاظ على أرواح وأموال الشعب يأتي ضمن أولويات القوات المسلحة
الخارجية اللبنانية تدين الهجوم الإرهابي على شاه جراغ وتدعو لمعاقبة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي المرفوض
المكتب السياسي لأنصار الله: هجوم شيراز الإجرامي محاولة يائسة من أميركا و"إسرائيل" لزعزعة أمن واستقرار إيران
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: الأعمال الارهابية المتنقلة بين الدول الإسلامية تستدعي التعاون لاجتثاث الإرهاب
حركة التوحيد الإسلامي: إيران تدفع ثمن دعمها للمستضعفين في هذه الأمة وتسدد ضريبة وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني
المستشار الألماني: هدفنا الاستقلال عن واردات الطاقة الروسية وضمان خفض أسعارها على المدى الطويل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الغرب يدعي التحضر لكنه يغير قواعد اللعبة وقاد انقلابا في أوكرانيا وقتل قاسم سليماني
بوتين: الغرب يراهن على السيطرة على العالم وهذه لعبة خطرة وسيضطر للحديث بشأن المستقبل في نهاية المطاف
السيد نصر الله: ما تقوم به جهاد البناء في موضوع “ارضي” هو تشجيع على الانتاج ونتطلع الى بلد ينتج ويزرع ويصنع وهناك اختلاف حول هذه السياسات من سنوات طويلة في لبنان
منذ 44 mins
27 October، 2022
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المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا بعد تسلمها الإحداثيات البحرية: إنه إنجاز تاريخي وسنقوم بإيداع وثائق الترسيم لدى الأمم المتحدة
السيد نصرالله : سنتوسع في صالات “السجاد” في المناطق ويجب ان تضع هذه الصالات في اولويتها تسويق الانتاج لعائلاتنا
السيد نصرالله : بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت على سوريا لم يتوقف التعاون بين مؤسسة جهاد البناء ووزارة الزراعة السورية
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