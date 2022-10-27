السيد نصر الله: ما تقوم به جهاد البناء في موضوع “ارضي” هو تشجيع على الانتاج ونتطلع الى بلد ينتج ويزرع ويصنع وهناك اختلاف حول هذه السياسات من سنوات طويلة في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 17:48

السيد نصر الله: ما تقوم به جهاد البناء في موضوع “ارضي” هو تشجيع على الانتاج ونتطلع الى بلد ينتج ويزرع ويصنع وهناك اختلاف حول هذه السياسات من سنوات طويلة في لبنان

منذ 44 mins 27 October، 2022
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