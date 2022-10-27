احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 حوادث، 6 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 09:42

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 حوادث، 6 جرحى

منذ 1 ساعة 27 October، 2022
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