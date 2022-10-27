احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 حوادث، 6 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 09:42
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الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون ضمن جولة على الرؤساء الثلاثة
هوكشتاين ينتقل بعد الظهر الى الناقورة لتسليم الرسائل الموقعة من لبنان وكيان الاحتلال حول ترسيم الحدود البحرية
18 شهيدا بينهم طفلان و40 جريحا اثر اعتداء نفذه إرهابي من داعش على مزار السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم (ع) جنوب ايران
مصادر أمنية إيرانية تعلن أن السلطات اعتقلت منفذ الهجوم على مزار السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم (ع)
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: هجوم شيراز لن يمر من دون رد وأعداؤنا يسعون إلى الإنتقام عبر نشر الإنقسام والعنف
الحكومة الإيرانية: الإرهابيون قتلوا الأطفال والنساء بدعم من الديكتاتوريات الإعلامية المروجة للعنف ونيران مثيري الشغب
المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: الذين يدّعون كذبا الدفاع عن حقوق الإنسان أرادوا مشاهدة العنف وسفك دماء شعبنا
الحرس الثوري الإيراني يعلن استشهاد اثنين من منتسبيه في مدينة زاهدان إثر اطلاق النار عليهما في ساحة الضمان
الرئيس الإيراني خلال استقباله السفير الكويتي الجديد: الحوار بين دول الجوار هو أكثر السبل تاثيراً في حل المشاكل
عرين الأسود - نابلس تنشر بياناً ترد فيه على زعم جيش الإحتلال بتحقيق نصر عليها خلال اقتحام نابلس قبل أيام
عرين الاسود - نابلس: استدرجنا العدو إلى الداخل وضربنا القوة المتقدمة من الأجناب والمؤخرة وتم القضاء عليها
عرين الأسود للمستوطنين الصهاينة: كيانكم يكذب عليكم ويجركم إلى الهاوية ونتحدى الجيش أن ينشر فيديو الإقتحام
إعلام العدو يقول إن الكيان أصبح أمام اختبار صعب في مواجهة "عرين الاسود" وإن الوضع يمكن أن يخرج عن السيطرة
مصدر عسكري سوري: العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق
الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني يعربان عن رغبتهما بإعادة إطلاق العلاقات بعد خلافات على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا
رئيس غينيا بيساو يزور كييف ويلتقي بالرئيس زيلينسكي: نريد تقاربا بين روسيا واوكرانيا لإيجاد طريق للسلام بين الدولتين
زيلينسكي يتحدث عن "توجه إيجابي" في العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بعدما تقاسم الجانبان معلومات تتصل بالمسيرات
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: حقبة ما بعد الحرب الباردة انتهت والمنافسة قائمة لتحديد نظام عالمي جديد
بلينكن: واشنطن تعمل مع اطراف اخرى لتحقيق "هزيمة استراتيجية لروسيا" إضافة الى التنسيق للتنافس مع الصين
ترامب يعتزم القيام بجولة للمشاركة في مهرجانات انتخابية لدعم مرشحين من الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة
السفارة الأميركية في جنوب إفريقيا: إرهابيون قد يخططون لتنفيذ هجوم على "تجمعات كبيرة" في شمال جوهانسبرغ
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن أن يوم الخميس هو أول أيام ربيع الآخر
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 حوادث، 6 جرحى
منذ 1 ساعة
27 October، 2022
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