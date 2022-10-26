جولة لدوريات امن الدولة في محطات المحروقات في النبطية وضبط مخالفات في الاسعار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2022 - 17:16
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رئيس الجمهورية: لبنان سيعيش مرحلة اقتصادية جديدة بعد بدء التنقيب عن النفط والغاز ودعم البنك الدولي دليل ثقة بلبنان
المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري: لا جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية غدا على أن يحدد موعد الجلسة المقبلة لاحقا
الرئيس نجيب ميقاتي أمام السفير البابوي: نعول على جهود الفاتيكان للدفع باتجاه توافق اللبنانيين واجراء الانتخابات الرئاسية
رويترز عن وزير الطاقة: الحكومة اللبنانية توافق على التنازل عن 40% من حصة "توتال انرجيز" لشركة "داجا 215" في البلوك 9
الوزير فراس الابيض: عاينّا مياها ملوثة خلال جولتنا تستعمل لري المزروعات وعلى وزارة الزراعة متابعة الفحوصات اللازمة
مئات النازحين السوريين يعودون الى سوريا عبر النقاط الحدودية المصنع والزمراني والعبودية تنفيذاً لمبادرة الأمن العام
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار: نطمئن أن لا ترهيب ولا تخويف للسوريين العائدين إلى بلدهم
مصدر سوري: تم اتخاذ كافة الاجراءات والتسهيلات اللازمة لوصول الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم من قبل محافظة ريف دمشق
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان: إعادة تنشيط عودة النازحين السوريين يحقق الخطة التي أقرت في مجلس الوزراء
الشيخ أحمد قبلان: مفتاح البلد سياسي بامتياز ولا نريد دولة شغور ونزف سياسي والرهان على حكمة الزعماء الوطنيين
اعلام العدو: سيواصل الجيش هذه الأيام ممارسة الضغط على "عرين الأسود" في محاولة لتفكيك المجموعة بالكامل
قوات الاحتلال تعاود اقتحام نابلس بالضفة الغربية وتعتقل اياد شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي والشباب الفلسطيني يتصدون لها
الجهاد الاسلامي في الذكرى الـ27 لاستشهاد مؤسسها فتحي الشقاقي: لا يزال فكره نهجا متوهجا ودافعا للعطاء المتدفق ثورة وجهادا
العراق: رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني يقدم طلبا بتحديد الخميس المقبل موعدا للتصويت على الـ"كابينة" الوزارية
الخارجية الإيرانية تعلن أسماء الكيانات والشخصيات التي تخضع للعقوبات الإيرانية لدعمها الإرهاب والتحريض على الشغب
الخارجية الإيرانية: العقوبات تشمل حظر إصدار التأشيرات ومنع دخول من ذُكرت أسماؤهم إلى إيران ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم
المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: ننتقد صمت مجلس الأمن بشأن اعتداءات "اسرائيل" المتكررة على سوريا
الرئيس الروسي بعد إشرافه على تدريبات قوات الردع النووي الاستراتيجي: احتمال نشوب صراع في العالم مرتفع للغاية
الكرملين: تم تنفيذ المهام خلال تدريبات قوات الردع الاستراتيجي بشكل كامل وجميع الصواريخ وصلت لأهدافها
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: التدريبات النووية تندرج في اطار التحضير لاحتمال قيام العدو بهجوم ضد بلادنا
رئيس مجلس الدوما الروسي: أوكرانيا فقدت استقلاليتها بشكل كامل وكل الأوامر تصدر من واشنطن
وزير الخارجية الأوكراني: ملتزمون باتفاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب ونريدها أن تستمر في العمل والتوسع
البيت الأبيض: الخطوات التي اتخذتها السعودية تجاه أوكرانيا لا تعوض خفض إنتاج النفط ولكنها جديرة بالملاحظة
وول ستريت جورنال: العلاقة الشخصية بين بايدن ومحمد بن سلمان تعرّض العلاقة التاريخية بين واشنطن والرياض للخطر
مجلس العموم البريطاني يعقد أول جلسة لمساءلة رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تهددان برد لا مثيل له ضد كوريا الشمالية إذا أجرت اختباراً نووياً جديداً
جولة لدوريات امن الدولة في محطات المحروقات في النبطية وضبط مخالفات في الاسعار
منذ 5 ساعة
26 October، 2022
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