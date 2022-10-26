مع الحدث| جوني منيّر : حزب الله يستميت من أجل تشكيل حكومة تدير مرحلة الفراغ الرئاسي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2022 - 12:12
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بدء العودة الطوعية لدفعة جديدة من النازحين السوريين الى بلادهم عبر النقاط الحدودية المصنع والزمراني والعبودية
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار: نطمئن أن لا ترهيب ولا تخويف للسوريين العائدين إلى بلدهم
مصدر سوري: تم اتخاذ كافة الاجراءات والتسهيلات اللازمة لوصول الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم من قبل محافظة ريف دمشق
المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري: لا جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية غدا على أن يحدد موعد الجلسة المقبلة لاحقا
الرئيس ميقاتي ردا على باسيل: الانسب في هذا الظرف الصعب هو التعاضد لدرء الاخطار والتعاون لانتخاب رئيس جديد للبلاد
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: الدستور واضح لجهة ان حكومة فاقدة لصلاحياتها لا تستطيع أخذ صلاحيات غيرها
اعلام العدو: سيواصل الجيش هذه الأيام ممارسة الضغط على "عرين الأسود" في محاولة لتفكيك المجموعة بالكامل
قوات الاحتلال تعاود اقتحام نابلس بالضفة الغربية وتعتقل اياد شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي والشباب الفلسطيني يتصدون لها
كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس تستهدف قوة للاحتلال أثناء انسحابها من بلدة جبع بالضفة الغربية المحتلة بوابل من الرصاص
الجهاد الاسلامي في الذكرى الـ27 لاستشهاد مؤسسها فتحي الشقاقي: لا يزال فكره نهجا متوهجا ودافعا للعطاء المتدفق ثورة وجهادا
العراق: رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني يقدم طلبا بتحديد الخميس المقبل موعدا للتصويت على الـ"كابينة" الوزارية
المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: ننتقد صمت مجلس الأمن بشأن اعتداءات "اسرائيل" المتكررة على سوريا
رئيس مجلس الدوما الروسي: أوكرانيا فقدت استقلاليتها بشكل كامل وكل الأوامر تصدر من واشنطن
البيت الأبيض: الخطوات التي اتخذتها السعودية تجاه أوكرانيا لا تعوض خفض إنتاج النفط ولكنها جديرة بالملاحظة
وول ستريت جورنال: العلاقة الشخصية بين بايدن ومحمد بن سلمان تعرّض العلاقة التاريخية بين واشنطن والرياض للخطر
مع الحدث| جوني منيّر : حزب الله يستميت من أجل تشكيل حكومة تدير مرحلة الفراغ الرئاسي
منذ 60 mins
26 October، 2022
عاجل
الفراغ الرئاسي
جوني منير
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