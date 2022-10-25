الهلال الاحمر الفلسطيني: 7 إصابات بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني على جسر عطارة شمال رام الله (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2022 - 17:22

الهلال الاحمر الفلسطيني: 7 إصابات بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني على جسر عطارة شمال رام الله (فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 25 October، 2022
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