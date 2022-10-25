منخفض جوي.. الطقس غدا الأربعاء ماطر مع انخفاض في الحرارة وبرق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الأربعاء، غائما جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تتكاثف الغيوم خلال النهار ويتشكل الضباب على المرتفعات ، وتهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة وامكانية تساقط حبات من البرد، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق مصر يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى طقس خريفي متقلب وماطر بدءا من ليل اليوم الثلاثاء ويستمر حتى صباح يوم الخميس.

– الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم جزئيا فغائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على الساحل، بحيث تلامس معدلاتها الموسمية وتتخطاها شمالا وجنوبا. تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية وتتكاثف الغيوم خلال الليل ويتوقع هطول أمطار مع احتمال ان تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد في المناطق الداخلية وبخاصة في الجنوب الشرقي للبلاد.

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تتكاثف الغيوم خلال النهار ويتشكل الضباب على المرتفعات، وتهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة وامكانية تساقط حبات من البرد.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، واحتمال هطول بعض الأمطار شمال شرقي البلاد خلال الفترة المسائية.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا وعودة الحرارة الى الإرتفاع.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 18 درجة، في الداخل من 13 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحاً يتحوّل خلال النهار الى شمالية وشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام