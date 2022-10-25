نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: احتياطي العملة الصعبة شاملاً الذهب يبلغ 30 مليار دولار في أفضل الأحوال – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2022 - 00:44

نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: احتياطي العملة الصعبة شاملاً الذهب يبلغ 30 مليار دولار في أفضل الأحوال

منذ 2 ساعة 24 October، 2022
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