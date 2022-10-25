وزارة الصحة تعلن في تقرير مسائي تسجيل 48 اصابة جديدة بالكوليرا ووفاة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2022 - 00:42

وزارة الصحة تعلن في تقرير مسائي تسجيل 48 اصابة جديدة بالكوليرا ووفاة واحدة

منذ 2 ساعة 24 October، 2022
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