الرئيس عون كلف بو صعب ترؤس الوفد اللبناني الى سوريا لمناقشة الترسيم البحري بين البلدين

كلف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني الى دمشق يوم الأربعاء المقبل لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين.

ويضم الوفد اللبناني بالاضافة الى بوصعب: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، عضوا مجلس إدارة هيئة قطاع النفط السيدين وسام شباط ووسام ذهبي ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش المقدم البحري عفيف غيث.

المصدر: رئاسة الجمهورية اللبنانية