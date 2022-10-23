تساقط أمطار غزيرة في منطقة بعلبك مع زخات من البَرَد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2022 - 19:08
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رئاسة الجمهورية: لا صحة إطلاقاً لما ينشر عن عزم رئيس الجمهورية إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة
رئاسة الجمهورية: هذه المعلومات تندرج في إطار التشويش المتعمد والإساءة الممنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس
الرئيس نبيه بري أمام زواره: لن أقف مكتوف اليدين إزاء استمرار تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية لأن البلد لم يعد يحتمل
بري: بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس سأسعى لاستمزاج آراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة لحوار مفتوح
بري: الحوار الذي أسعى إليه يأتي تحت عنوان تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي
بري: لا أتدخل من قريب أو بعيد في تشكيل الحكومة وأواكب عن كثب ما آلت إليه المشاورات في هذا الخصوص
الشيخ محمد يزبك: المطلوب التفاهم لانتخاب رئيس جمهورية بعيد عن الفئوية وتشكيل حكومة ذات صلاحية
الشيخ نبيل قاووق: تدخلات السفارتين الأميركية والسعودية أنتجت المزيد من التعقيد والتعطيل لمسار انتخاب رئيس الجمهورية
الشيخ أحمد قبلان: انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة إنقاذية للبنان والحل يجب أن يكون عبر مطبخ المجلس النيابي
البطريرك بشارة الراعي: مجلس النواب مؤتمن على انتخاب رئيس وتحركات النواب في جلسات الانتخاب مسرحية لا تخلو من "المزاجية"
معلومات المنار: مطار بيروت ومرفأ بيروت يعملان على المولدات منذ أيام ووزير الأشغال يطلب الإسراع بتأمين كهرباء الدولة
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و12 إصابة جديدة بوباء الكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية
وزير الصحة خلال جولة في البقاع: إصابات الكوليرا التي تحتاج للمستشفيات في عرسال والبقاع لا تزال قليلة والمطلوب الوقاية
قوات الاحتلال تغتال أحد مقاومي مجموعة عرين الأسود الشاب تامر الكيلاني بانفجار عبوة ناسفة مزروعة على دراجة نارية في نابلس
حركة حماس: جريمة اغتيال المقاوم تامر الكيلاني لن تمر من دون عقاب وسنواصل طريق المقاومة ودماء شهدائنا لن تذهب هدراً
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الكيلاني: جريمة الاغتيال ستتحول إلى نار تتصاعد ولن تتوقف بوجه جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العام إلى 177 بعد ارتقاء الشهيد تامر الكيلاني
وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري: الضغوط لن تفت من عزمنا على مواصلة دعم استقرار وأمن دول المنطقة
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: اختراق خادم البريد الإلكتروني التابع لإحدى شركاتنا من دولة أجنبية والخبراء عالجوه بسرعة
ولي العهد السعودي يبلغ الرئيس الجزائري في اتصال هاتفي اعتذاره عن حضور القمة العربية مطلع الشهر المقبل "لأسباب صحية"
الرئيس الصيني شي جينبينغ عقب فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي: لا يمكن فصل تطور الصين عن العالم والعالم بحاجة لها
الرئيس الروسي مهنئاً نظيره الصيني: يسعدني مواصلة حوارنا البناء والعمل المشترك لتطوير علاقات الشراكة الشاملة بين بلدينا
الدفاع الروسية: تدمير خزانات تحوي أكثر من 100 ألف طن من وقود الطائرات والمدرعات للجيش الأوكراني في شيركاسكي
وزير الدفاع الروسي يعرب في اتصالين مع نظيريه الفرنسي والتركي عن قلق موسكو من احتمال استخدام كييف قنابل شعاعية
وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك يعلن ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء خلفاً لرئيسة الحكومة المستقيلة ليز تراس
تساقط أمطار غزيرة في منطقة بعلبك مع زخات من البَرَد
منذ 2 ساعة
23 October، 2022
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