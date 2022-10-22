فنجان القهوة في لبنان… من مروّق للإعصاب إلى مقلق للجيبة! – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2022 - 21:38

فنجان القهوة في لبنان… من مروّق للإعصاب إلى مقلق للجيبة!

منذ 56 mins 22 October، 2022
فنجان
تقارير مصورة - لبنان

فنجان قهوة من مروق لاعصاب اللبنانيين الى مقلق للجيبة مع ارتفاع أسعار البن.

المصدر: قناة المنار

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