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October 22 2022 - 13:10

سيزار أبي خليل: التوافق على إسم لرئاسة الجمهورية.. المشكلة هي مع شخص سمير جعجع

منذ 42 mins 22 October، 2022
سيزار ابي خليل
لبنان

أشار عضو تكتل “لبنان القور” النائب سيزار أبي خليل إلى أن “التيار الوطني الحر تعمد عبر وضع الورقة الرئاسية إطلاق حوار مع الافرقاء السياسيين”، لافتا إلى “ضرورة التوافق على إسم لرئاسة الجمهورية”.

وقال أبي خليل السبت إن “لقاء التيار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان جيدا حيث سجل تفاهم على أبرز النقاط حول الاستحقاق الرئاسي”، مؤكدا أن “الانتخاب لا يتم إلا بكتابة اسم على الورقة”.

وحول العلاقة مع “القوات اللبنانية”، أوضح أبي خليل أن “الموضوع معقد بين التيار والقوات، غير أن أي محاولة للاتفاق ستصب في مصلحة المسيحيين في لبنان”، واعتبر أن “المشكلة هي مع شخص سمير جعجع لأن نواب التيار يلتقون مع نواب القوات على بعض النقاط داخل المجلس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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