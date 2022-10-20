“حركة التوحيد الاسلامي”: لانتخاب رئيس للجمهورية يحمي إنجازات المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2022 - 20:06
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حزب الله: نعبر عن اعتزازنا وافتخارنا بالمجاهد البطل الشهيد عدي التميمي والمواجهات التي خاضها في مواجهة الإرهاب الصهيوني
حزب الله: عزيمة الشهيد التميمي تعبر عن قوة شعبنا الفلسطيني وصلابته واستعداده للتضحية والفداء دفاعا عن الأرض والمقدسات
حزب الله: دماء الشهيد التميمي وكلماته نبراس للأجيال الجديدة ولكل المجاهدين وهي ثورة ومقاومة لن تهدأ لتحرير كامل فلسطين
حزب الله: العمليات الأخيرة تؤكد أن هذا الكيان مؤقت وزائل وأمثال هذه العمليات والشهداء تعبد الطريق نحو التحرير الكامل
الرئيس نبيه بري يرجئ جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى الـ24 من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب
الرئيس نبيه بري في حديث صحافي: نريد رئيساً يجمع ولا يفرّق وسندعو لجلسات متقاربة بحال فشلت جلسة انتخاب الرئيس
المجلس الدستوري يرد 5 طعون بنتائج الانتخابات النيابية ضد الياس الخوري وبلال الحشيمي وسعيد الاسمر وجميل عبود وفراس حمدان
أسرى محررون وأهالي شهداء يتقدمون بإخبار لدى النيابة العامة العسكرية ضد مجموعة من العملاء الجلادين في معتقل الخيام
الصحة الفلسطينية: استشهاد 174 فلسطينيا منذ بداية العام منهم 123 شهيدا في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة
إندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في أكثر من 12 نقطة في الضفة الغربية
الهلال الأحمر الفلسطيني: 100 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في دير شرف غرب نابلس
المكتب السياسي لحركة انصار الله: الشهيد عدي التميمي أظهر أن العدو عاجز عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته
إعلام العدو: وزير الدفاع الأوكراني يلغي محادثة هاتفية كانت مقررة الخميس مع نظيره الإسرائيلي
مستشار الرئيس الأوكراني: اسرائيل خيبت أملنا بقرارها عدم نقل الأسلحة لنا واختارت الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ
رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس تستقيل بعد 6 أسابيع على توليها منصبها وتعلن عن انتخابات لرئاسة حزب المحافظين خلال أسبوع
زعيم المعارضة البريطانية العمالي كير ستارمر يدعو إلى إجراء انتخابات عامة بشكل فوري
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: بريطانيا لم يسبق أن شهدت مثل هذا العار الذي تسبب به رئيس للوزراء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: من المهم أن تستعيد بريطانيا العظمى الاستقرار السياسي بسرعة كبيرة
“حركة التوحيد الاسلامي”: لانتخاب رئيس للجمهورية يحمي إنجازات المقاومة
منذ 47 mins
20 October، 2022
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تشييع فقيد الجهاد والمقاومة علي جابر
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