النائب علي فياض: لبنان لا يحتمل رئيسا استفزازيا بل يحتاج الى رئيس لديه القدرة على ادارة التوازنات ومعالجة الازمات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2022 - 13:32

النائب علي فياض: لبنان لا يحتمل رئيسا استفزازيا بل يحتاج الى رئيس لديه القدرة على ادارة التوازنات ومعالجة الازمات

منذ 2 ساعة 20 October، 2022
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