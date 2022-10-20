متابعة.. جلسة ثالثة لمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية

يعقد مجلس النواب اللبناني عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس جلسة ثالثة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط توقعات بتكرار سيناريو الجلستين السابقتين لناحية عدم اكتمال النصاب بظل غياب التوافق بين مختلف الكتل السياسية.

وفي حديث له عشية الجلسة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن “مواصفات رئيس الجمهورية المرتقب بسيطة وواضحة لكنها جوهرية”، وتابع “نريد رئيسا يجمع ولا يفرق يمتلك حيثية إسلامية ومسيحية ولديه انفتاح على العالم العربي، والأهم أن يحافظ على اتفاق الطائف”، وأضاف “أنوي الدعوة إلى جلسات متقاربة في حال فشلت جلسة انتخاب الرئيس الخميس”.

وبالسياق، قالت صحيفة “البناء” اللبنانية إن “جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ستعقد وسط قناعة نيابية بأن الورقة البيضاء والورقة السوداء تتقاسمان التصويت”، واوضحت “يعرف الذين يصوّتون للنائب ميشال معوض أن لا فرص له في جمع الـ 65 صوتاً اللازمة للفوز بالرئاسة”، واضافت “هي محاولة للقول لا لمرشح توافقي والدعوة لحسم الأمور بين الأبيض والأسود”، ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية قولها إن “الخيار بين ورقة بيضاء وورقة سوداء هو إجماع على أن ظروف انتخاب الرئيس لم تحن بعد”.

المصدر: قناة المنار