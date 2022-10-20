التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه أنفاق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 20 2022 - 09:34

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه أنفاق المطار

منذ 2 ساعة 20 October، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة