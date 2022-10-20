احصاءات غرفة التحكم في لبنان للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 6 حوادث، قتيلان و5 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 20 2022 - 09:34

احصاءات غرفة التحكم في لبنان للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 6 حوادث، قتيلان و5 جرحى

منذ 2 ساعة 20 October، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة