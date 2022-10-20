ردا على إجراء مماثل.. إيران تفرض عقوبات على كيانات وأفراد بريطانيين

أدرجت طهران عدة كيانات وأفراد بريطانيين على القائمة السوداء، ردا على عقوبات فرضتها لندن على كيانات في إيران.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن 7 مؤسسات، و9 أشخاص تم إدراجهم على القائمة السوداء “لأعمالهم المتعمدة في دعم الإرهاب وجماعات إرهابية والترويج للإرهاب والتحريض عليه ونشر العنف والكراهية وانتهاك حقوق الإنسان”.

الأشخاص التسعة المدرجون هم نواب عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني، من بينهم وزير الدولة للأمن توماس توغندهات.

ومن بين المؤسسات السبع المدرجة ضمن القائمة: المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني، ومقر منظمة استخبارات الاتصالات الحكومية المعروفة باسم “جي سي إتش كيو”.

كما تم إدراج قناتي “بي بي سي” الفارسية و”إيران إنترناشيونال”، وهما قناتان ناطقتان بالفارسية مقراهما في المملكة المتحدة وتعتبرهما الجمهورية الإسلامية “معاديتين”، على القائمة السوداء.

وقالت طهران إن أنشطة تلك المؤسسات “أدت إلى أعمال شغب وعنف وأعمال إرهابية ضد الأمة الإيرانية”.

وتشمل العقوبات التي فرضتها طهران حظر منح التأشيرات ومصادرة أي “ممتلكات وأصول” في إيران.

المصدر: وكالات