لقاء الاحزاب طالب بإنشاء صندوق سيادي لاستثمار عائدات النفط والغاز وحمايتها بعيداً عن أي فساد أو نهب للثروة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 18 2022 - 20:42
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
18 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
حماس تعلن أن وفداً منها برئاسة القيادي خليل الحية يزور دمشق الأربعاء ضمن وفد من الفصائل
السلطة الفلسطينية ترحب بإعلان الحكومة الأسترالية سحب اعترافها بالقدس عاصمة للكيان وتقول إن هذا قرار تصويبي لموقف أسترالي
حركة حماس: القرار الأسترالي يفتح المجال أمام كل دول العالم لتصحيح خطيئة الاعتراف بهذا الكيان وللمزيد من عزله وفضح جرائمه
رئيس حكومة الإحتلال ينتقد قرار استراليا: لا يمكننا إلا أن نأمل أن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية
حماس: نقدر جهود حكومة كوالالمبور في تحرير المواطن الفلسطيني المختطف من قبل عصابات الموساد التي انتهكت سيادة ماليزيا
الشرطة الماليزية توجه تهماً لـ 11 شخصا للاشتباه بعملهم لمصلحة الموساد الصهيوني واختطاف فلسطيني
مساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية: الاتحاد الأوروبي يتظاهر بحماية حقوق الإنسان ويفرض الحظر على حماة الشعب الإيراني
غريب آبادي: الاتحاد الأوروبي انتهك حقوق ملايين الإيرانيين عبر فرض الحظر الأحادي والجائر ودعم وإيواء الإرهابيين
قائد مقر النجف الاشرف في الحرس الثوري: الاعداء حاولوا زرع بذور الفرقة بين القوميات الايرانية وأخفقوا في تحقيق هذا الهدف
مستشار الإمام الخامنئي اللواء صفوي: ايران تنتج 80 % من معداتها الدفاعية و22 دولة تقدمت بطلبات لشراء طائراتنا المسيرة
الخارجية الإيرانية تنفي صحة مزاعم بشأن إرسال طهران أسلحة وطائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير فصيل من راجمات "هيمارس" الصاروخية في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الروسية تعلن شن سلسلة ضربات على منشآت الطاقة وعلى منظومة القيادة العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة
السلطات الأوكرانية تعلن انقطاع الكهرباء عن 1100 بلدة في أنحاء البلاد جراء القصف الروسي على محطات الطاقة
المتحدث بإسم الرئاسة الروسية: العمل جار على دمج المناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا في النظام الأمني للبلاد
الناطق بإسم الرئاسة التركية: بوتين أبلغ أردوغان بحدوث محاولة اوكرانية لتخريب خط أنابيب "التيار التركي" لنقل الغاز
وزير الخارجية الأوكرانية يعلن عزم كييف توجيه طلب رسمي للكيان الإسرائيلي لتزويدها بمعدات دفاع جوي وللتعاون العسكري
قائد أنصار الله: علينا أن نستوعب الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمخاطر الموجودة في العالم والتي كانت أمريكا سبباً فيها
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: يجب الاستعداد لموسم زراعة القمح وأولى مآلات التطورات الدولية هي الجانب الغذائي
وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي: جيشنا المجاهد في جهوزية عالية لأي معركة جديدة وما بعد الهدنة لن تكون كما قبلها
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ندعو الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده ولكن بحكمة وحسن اختيار
الشيخ قاسم: لدينا الرغبة بالتوافق مع قوى أخرى على رئيس وطني يعمل باستقلال وليس تحت إمرة السفارة الأميركية
رئيس الجمهورية اللبنانية: الذين وضعوا العراقيل في وجه مكافحة الفساد لا يمكن الوثوق بهم في مرحلة اعادة النهوض بالبلاد
نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان: اهتمام المجتمع الدولي أخذ يتجه نحو الدول الفقيرة التي تعاني من أزمات عميقة
رئيس الحكومة العراقية المكلف خلال اتصال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: سنعزز علاقات بغداد مع الاشقاء العرب
النائب ميشال دويهي يعلن انفصاله عن ما يسمى "تكتل التغيير" في البرلمان اللبناني احتجاجاً على تجربة التكتل
اللجنة الاستشارية العليا الصهيونية لتعيين المسؤولين تصادق على تعيين هرتسي هاليفي رئيساً للأركان خلفا للجنرال أفيف كوخافي
انطلاق أعمال الاجتماع الخامس السوري - الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين
قوات تركية تنتشر في محيط قرية كفر جنة شمال غرب سوريا لوقف المعارك بين الجماعات المسلحة واجبارها على التفاوض
شركة "لافارج" الفرنسية للاسمنت تقر بدعمها داعش وغيره من الجماعات في سوريا وإعطائها ملايين الدولارات لقاء مواصلتها العمل
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفض توقعات النمو في امريكا لهذا العام والعام المقبل وتقول إن التضخم سيستنزف دخل الأسر
حركة النهضة التونسية تحذر من خطورة الأوضاع الاجتماعية المحتقنة وتدعو إلى اسقاط ما أسمته "منظومة الحكم الفردي"
الحكومة الإثيوبية تعلن السيطرة على مناطق عدة في تيغراي من دون قتال وأنها تسعى إلى تجنب القتال في المناطق الحضرية
لقاء الاحزاب طالب بإنشاء صندوق سيادي لاستثمار عائدات النفط والغاز وحمايتها بعيداً عن أي فساد أو نهب للثروة الوطنية
منذ 13 mins
18 October، 2022
التعليقات
ذات صلة
تقرير مصور | مهرجان “شوفونا” للأفلام القصيرة في غزة يواصل عروضه
الدويهي اول المنفصلين عن تكتل “التغييريين”
تأجيل جديد لتعيين قاض رديف بملف انفجار المرفأ
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}