لقاء الاحزاب طالب بإنشاء صندوق سيادي لاستثمار عائدات النفط والغاز وحمايتها بعيداً عن أي فساد أو نهب للثروة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2022 - 20:42

لقاء الاحزاب طالب بإنشاء صندوق سيادي لاستثمار عائدات النفط والغاز وحمايتها بعيداً عن أي فساد أو نهب للثروة الوطنية

منذ 13 mins 18 October، 2022
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