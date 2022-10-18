النائب كنعان بعد الجلسة التشريعية: قانون السرية المصرفية كما اقريناه بات مكتملا ولحظ تعديلات لجنة المال مع بعض التعديلات الاضافية وجرى توسيع كبير للجهات التي يمكنها طلب رفع السرية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2022 - 20:42

النائب كنعان بعد الجلسة التشريعية: قانون السرية المصرفية كما اقريناه بات مكتملا ولحظ تعديلات لجنة المال مع بعض التعديلات الاضافية وجرى توسيع كبير للجهات التي يمكنها طلب رفع السرية

منذ 17 mins 18 October، 2022
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