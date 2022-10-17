النائب آلان عون بعد اجتماع وفد من تكتل “لبنان القوي” مع كتلة الوفاء للمقاومة: المصلحة برئيس توافقي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2022 - 15:44

النائب آلان عون بعد اجتماع وفد من تكتل “لبنان القوي” مع كتلة الوفاء للمقاومة: المصلحة برئيس توافقي

منذ 11 mins 17 October، 2022
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