وفد من تكتّل “لبنان القويّ” يلتقي كتلة “الوفاء للمقاومة” لتسليمها ورقة الأولويات الرئاسية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 17 2022 - 15:44

وفد من تكتّل “لبنان القويّ” يلتقي كتلة “الوفاء للمقاومة” لتسليمها ورقة الأولويات الرئاسية

منذ 53 mins 17 October، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة