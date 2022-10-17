وفد من تكتّل “لبنان القويّ” يلتقي كتلة “الوفاء للمقاومة” لتسليمها ورقة الأولويات الرئاسية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 17 2022 - 15:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس ميشال عون استقبل في قصر بعبدا السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وبحثا الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة
رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في عين التينة على رأس وفد
باسيل من عين التينة: نؤكد على اصرار الرئيس بري في الحوار بين الاطراف السياسية ونأمل النجاح في انتخاب رئيس جديد
النائب علي فياض: كتلة الوفاء للمقاومة ستعمل على حماية الثروة البحرية من خلال القوانين والرقابة والمتابعة
قيادتا حزب الله وحركة أمل تتقدمان بالعزاء من أهالي البقاع الغربي للضحايا الابرياء الذين سقطوا جراء الاحداث المؤلمة
قيادتا حزب الله وحركة أمل تدعوان العائلتين للاحتكام الى الاجهزة الأمنية والقضاء ودعم كل الخطوات الآيلة الى حقن الدماء
مجموعات عرين الأسود: مقاومون فلسطينيون يستهدفون قوة من جيش الاحتلال قرب بلدة (تل) قضاء نابلس بقنبلة يدوية اصابت 5 جنود
سرايا القدس ـ كتيبة جنين في حركة الجهاد الاسلامي: حواجز الاحتلال في جنين لن تكون في مأمن في حال أقدم الاحتلال على عدوانه
قوات الاحتلال الاسرائيلية تعتدي على المرابطات الفلسطينيات أمام باب السلسلة وتبعدهن عن المكان
الخارجية السورية تدين الممارسات الصهيونية واستباحتها للمقدسات الاسلامية وتستنكر أعمال القتل بحق الفلسطينيين
عملية مشتركة للقوات الروسية والسورية بريف درعا تسفر عن مقتل 20 ارهابيا من تنظيم "داعش" متورطين بتفجير حافلة للجيش السوري
لجنة شؤون الأسرى في صنعاء: تم التوقيع على القائمة الأخيرة التي من خلالها سيتم تبادل الأسرى بين صنعاء والجانب السعودي
معتقلو الرأي في البحرين يدعون لمقاطعة الانتخابات حفاظاً على نضال الشعب وتضحياته ورفضاً للتطبيع مع العدو الإسرائيلي
انطلاق مناورات القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية تحت شعار "ايران القوية" في محافظتي أردبيل وأذربيجان غرب البلاد
الخارجية الإيرانية: لا يحق للدول التي تفرض العقوبات على طهران أن تتحدث عن حقوق الإنسان في الجمهورية الاسلامية
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: لا أتوقع أي تقدم في ملف الاتفاق النووي الإيراني وكنا قريبين للغاية من الاتفاق
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف واعلان حالة التأهب الجوي تتفعّل في أنحاء متفرقة من أوكرانيا
وكالة الطاقة الذرية الأوكرانية: انقطاع آخر خط للكهرباء عن محطة زابوروجيا النووية
الملك السعودي ردا على اتهامات واشنطن عقب خفض "أوبك +" إنتاج النفط: استراتيجية المملكة تقوم على دعم استقرار وتوازن السوق
وزير الصحة الألماني: يوجد مخاوف جدية من إفلاس المستشفيات على خلفية أزمة الطاقة وتعطل إمدادات أنابيب "نوردستريم 2"
اليونيسف: الصراع الروسي الأوكراني وتداعياته الاقتصادية دفعا بـ4 ملايين طفل إلى خط الفقر في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
وفد من تكتّل “لبنان القويّ” يلتقي كتلة “الوفاء للمقاومة” لتسليمها ورقة الأولويات الرئاسية
منذ 53 mins
17 October، 2022
التعليقات
ذات صلة
المقاومة على جهوزيتها.. لحماية ثروات لبنان
أستراليا تتراجع عن الاعتراف بـ”القدس الغربية” كعاصمة لكيان العدو
النائب آلان عون بعد اجتماع وفد من تكتل “لبنان القوي” مع كتلة الوفاء للمقاومة: المصلحة برئيس توافقي
الدفاع البيلاروسية تعلن أن حوالي 170 دبابة ستصل من روسيا في إطار نشر قوات مشتركة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}