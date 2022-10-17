تأجيل عشاء السفارة السويسرية

قالت سفارة سويسرا في لبنان وسوريا ببيان لها الاثنين “تعمل سويسرا بنشاط في لبنان منذ سنوات عدة، بما في ذلك في مجال منع نشوب النزاعات وتعزيز السلام” وتابعت “خلال الشهر الماضيين، وبالتعاون مع منظمة مركز الحوار الانساني التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، تواصلت سويسرا مع جميع الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والاقليمية والدولية للتحضير لمناقشات تشاورية وليس لمؤتمر حوار”.

وأضاف البيان “من التقاليد السويسرية بذل مساع حميدة عندما يطلب منها ذلك”، واوضح “تأتي هذه المناقشات المزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الاطياف السياسية اللبنانية والاقليمية والدولية، في ظل احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني”، وتابع “يهدف العشاء غير الرسمي الذي كان من المفترض ان يقام هذا الثلاثاء في منزل السفيرة السويسرية الى تعزيز تبادل الافكار بين مختلف الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية”، واكد “لا تتضمن الاسماء المتداولة في وسائل الاعلام اسماء المدعوين فعليا”، ولفت الى انه “قد تم تأجيل العشاء الى موعد لاحق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام